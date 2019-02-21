Восходящие звёзды климатических протестов

Европейское движение против изменений климата, похоже, обрело лидера. 16-летняя Грета Тунберг из Швеции участвовала в марше молодых активистов, проводимом в Брюсселе каждый четверг. На пресс-конференции она подвергла критике высокопоставленных чиновников ЕС:

«Они говорят о чём угодно, кроме климатического кризиса. Говорят, что мы якобы поощряем прогуливать уроки и лекциии, или что мы чьи-то марионетки, - воскликнула Грета. - Просто здорово, что молодые люди перешли к делу. А государственные деятели не хотят говорить о климатическом кризисе, потому что им нечего сказать об нём".

Тунберг призвала Евросоюз «удвоить свои амбиции в достижении поставленых им себе «зелёных» целей, чтобы повышение средней температуры на планете не превысило двух градусов".

К ей присоединилась Ануна де Вевер, которая возглавляет бельгийских борцов против глобального потепления и бездействия политиков:

"Я взбешена, а вы знаете, взбешенные молодые люди способны на многое, - предупредила Ануна. - Когда я увидела Грету на демонстрации, услышала её интервью, я была вдохновлена и решила её помогать, ведь это проблемы глобального масштаба, они касаются не только её Швеции, они теперь - большая вещь в Бельгии".

На брюссельских улицах ощущалось как недовольство, так и оптимизм. Бельгийская молодежь надеется, что выступления климатического протеста разнесутся по всем европейским столицам.