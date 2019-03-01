"Мир Бэнкси" в Афинах

Бэнкси - художник, которого никто не видел, но о котором все слышали, и, главное, все его работы либо видели, либо тоже о них слышали.

И даже версий, каково его настоящее имя, можно насчитать не меньше четырех. "Выставка "Мир Бэнкси" только что открылась в Афинах.

"Это первая экспозиция Бэнкси в Греции, тут работы, которые были специально созданы для нашего мероприятия. Это не только культурное событие, но и социальная акция, поскольку мы готовили выставку совместно с The Amnesty Intеrnational, сборы будут отправлены этой НКО", - объясняет менеджер проекта "Мир Бэнкси" Йоргос Касакос.

Представлено в Афинах более 40 произведений.

По мнению одной из посетительниц, "Бэнкси выражает антикапиталистические взгляды, он полагает, что потребление - не слишком правильная черта сегодняшней жизни. Но при этом он не агрессивен, и, скорее, подшучивает над происходящим".

Другая поклонница таланта Бэнкси, уверена, что его работы "это настоящее искусство".

Выставка "Мир Бэнкси" открыта в Афинах до конца марта.

Граффити Бэнкси, посвященное "брекситу" Фото Рейтер (архив)