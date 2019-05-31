Бэнкси переехал в музей

Знаменитое граффити Бэнкси "Открытка к Рождеству" сменило местожительство: вместо того, чтобы красоваться на стене заброшенного гаража, оно будет выставлено в музее уличного искусства в одном из городов британского Уэльса.

Чтобы переместить работу художника, которого мало кто видел, но с работами которого, как кажется, знакома почти вся планета, потребовался строительный кран, а чтобы получить право собственности, нынешний владелец "Открытки" раскошелился на шестизначную сумму.

Само граффити музей получит на правах арендатора, как сообщается, на три года.