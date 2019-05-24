Бэнкси приехал в Венецию без приглашения

Британский художник Бэнкси разместил в соцсетях видео, на котором он ставит свою палатку на Венецианской биеннале.

В подписи к видео говорится: "Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное художественное событие в мире, по какой-то причине меня на него никогда не приглашали".

На видео человек, по-видимому, Бэнкси, устанавливает уличный киоск с картинами и надписью "Венеция в масле". Охранник проверяет разрешение и выгоняет художника после того, как нужных документов не находится.

Бэнкси – один из самых известных современных уличных художников и политических активистов. Его настоящее имя по-прежнему не известно.