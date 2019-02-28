Уолл-Стрит: от позитива к осторожности

В прошлом году темпы роста американской экономики стали самыми высокими за четыре года, а январь и февраль оказались для индексов Уолл-Стрит самыми положительными за более чем три десятка лет.

Американские экономисты подводят позитивные итоги, но в будущее смотрят менее оптимистично.

Положительным сигналом несколько дней назад стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он откладывает повышение тарифов на китайский импорт.

В то же время финансистов заставляет проявлять осторожность политическая ситуация: безрезультатно завершились переговоры Трампа с Ким Чен Ыном, а отношения между ядерными державами Индией и Пакистаном вновь серьёзно обострились.