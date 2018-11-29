Дональд Трамп рассказал о торговой политике США

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торговой сделки, но считает, что нынешняя ситуация устраивает американскую сторону. Перед вылетом в Аргентину, на саммит G20 в Трамп сказал:

"Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы сделать что-то вместе с Китаем, но не уверен, что я хочу делать это. Сейчас в казну США поступают миллиарды долларов в виде тарифов и налогов, так что я не знаю. Думаю, что Китай хочет заключить сделку, я открыт к заключению сделки, но, говоря откровенно, я доволен сделкой, которая у нас есть сейчас".

Ранее Трамп рекомендовал американским компаниям расширять производство в США, а не в Китае для того, чтобы избежать выплаты пошлин, введенных Соединенными Штатами на импорт китайских товаров. Об этом политик написал в своем "твиттере".

Кроме того, стало известно, что Трамп задумывается над введением 25% пошлины на импорт в США некоторых видов автомобилей. По словам президента, такая мера помогла бы американской промышленности в будущем избежать закрытия заводов, и производить больше автомобилей в стране. В минувший понедельник концерн "Дженерал моторс" объявил о закрытии трех заводов в США и одного в канадской провинции Онтарио.

В Брюсслеле опасаются, что намерение Трампа повысить пошлины на импорт автомобилей в США может в скором времени коснуться и европейских стран. Обеспокоенность по этому поводу, как сообщается, в частности, выразил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.