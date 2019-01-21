Темпы роста ВВП Китая достигли минимума почти за 30 лет

Экономический рост в Китае в прошлом году году замедлился до почти 30-летнего минимума. Темпы роста ВВП снижались на протяжении всех 12 месяцев и в среднем составили 6,6%, что, впрочем, соответствовало официальным прогнозам. Валовой внутренний продукт превысил 13 триллионов долларов. Ухудшение экономической ситуации Государственное статистическое управление Китая связывает с торговой войной между КНР и США.

"Торговые споры между США и Китаем негативно отражаются на экономике как этих двух стран, так и других государств. Мы приняли меры и добились прогресса. В экономическом плане Китай и США выиграют в случае сотрудничества и проиграют в случае конфронтаций. Сотрудничество КНР и Соединенными Штатами выгодно с разных сторон, и все государства мира смогут извлечь из этого пользу. Также как и конфликт между этими двумя странами затронет всех", - заявил глава Государственного статического управления Нин Цзичжэ.

В прошлом году между Китаем и США вспыхнула торговая война. Последним ее витком стало введение Соединенными Штатами 10-процентных пошлин на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. Пекин в ответ на это ввел тарифы в 5 и 10% на импорт американской продукции объемом 60 миллиардов долларов. В декабре лидеры двух стран договорились о 90-дневном перемирии.