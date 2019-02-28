"Барселона" разгромила "Реал" в Кубке Испании

"Барселона" разгромила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" и вышла в финал Кубка Испании.

Первый матч на "Камп Ноу" закончился ничьей 1:1.

Первый тайм в Мадриде голами не отметился, но перевес был на стороне "Реала", особо выделялся 20-летний полузащитник Винисиус Жуниор, отметившийся 5 ударами в створ ворот соперника.

Открыл счет на 50-й минуте нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Второй гол на 69-й минуте в свои ворота забил защитник "сливочных" Рафаэль Варан (0:2). До разгромного счет довел все тот же Суарес на 73-й минуте с пенальти.

0:3. И "Барселона" сравнялась по количеству побед в "Эль-Класико" с "Реалом". Теперь у обеих команд их по 95.