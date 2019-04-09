Лига чемпионов: экзамен для "Барселоны"

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готовиться принять на своём стадионе «Барселону» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В английской команде говорят о предстоящей встрече с действующим чемпионом Испании как о серьёзном испытании, но не теряют надежды на успех, вспоминая о победе в гостях у ПСЖ.

Мы знаем, что нам нужно улучшить нашу игру. Мы знаем, что нам нужно выступать на лучшем уровне, который мы не показывали в домашнем матче против ПСЖ. Я думаю, что результат ответной встречи вселил в игроков уверенность, а болельщики считают, что этот успех можно повторить и в игре с командой Барселоны. Уле Гуннар Сульшер главный тренер "Манчестер Юнайтед"

«Барселона» сейчас действительно стоит в рейтинге УЕФА значительно выше «Красных дьяволов»: каталонцы на втором месте, «Манчестер Юнайтед» — на 16-м. При этом в последний раз в Лиге чемпионов эти команды встречались очень давно — в 2011 г. в финале. Тогда сине-гранатовые победили со счётом 3-1.

Матч «Барселона — Манчестер Юнайтед» начнётся в среду в 22:00 по московскому времени. Тогда же борьбу за выход в полуфинал Лиги чемпионов начнут «Аякс» и «Ювентус». Ответные матчи этих двух пар запланированы на 16 апреля.