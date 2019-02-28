Американцы назвали Россию главным врагом США

Отношение американцев к России продолжает ухудшаться, показали результаты опроса института общественного мнения Gallup. Жители США называют страну основным врагом и указывают на то, что российское оружие угрожает ключевым интересам Америки.

Военная мощь России - "критическая угроза"

В ходе опроса 52% американцев оценили военную мощь России как "критическую угрозу" жизненно важным интересам США. Этот показатель растёт на протяжении последних лет: в 2016 году так думали 39% опрошенных, а в 2004 – лишь 18%.

Американцы определили главного врага

Как показало исследование, американцы считают Россию главным врагом США – такое мнение высказали 32% опрошенных. Это исследование проводилось уже 12 раз с 2001 года, Россия впервые возглавила список в 2015 году, но тогда только 18% респондентов выдвинули её в качестве основной угрозы.

В 2016 году взгляды респондентов-сторонников Республиканской и Демократической партий США на этот счёт практически совпадали. Однако, как отмечают эксперты института Gallup, после расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, республиканцы и демократы разошлись во мнениях. Почти половина демократов (46%) и только 14% республиканцев сегодня считают Россию основным врагом.

Год назад Россия занимала второе место в списке главных угроз, набрав 19% голосов. Тогда рейтинг возглавляла Северная Корея (51%). Однако на фоне последних событий Северная Корея перестала выглядеть устрашающе и теперь лишь 14% жителей США ставит её на первое место в списке врагов.

Рейтинг России среди американцев

На протяжении почти двух десятилетий после распада СССР, в США России давали положительную оценку. Но с 2013 года рейтинги страны среди американцев начали падать.

Рейтинг России среди американцев

В феврале 2013 года 44% жителей США положительно оценивали Россию, но в 2014 после того, как Россия предложила убежище сотруднику американской разведки Эдварду Сноудену, их доля снизилась до 34% . Как отметили в Gallup, ухудшающийся имидж России, возможно, связан с напряженностью между США и Россией из-за гражданской войны в Сирии, а также с допинговым скандалом, разразившимся после Зимних Олимпийских игр 2014 года. Сейчас негативно к России относятся 73% американцев.

В институте Gallup отметили, что опрос, проводившийся с 1 по 10 февраля, совпал с началом процедуры выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.