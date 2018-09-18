США и Россия скрестили шпаги по КНДР

США и Россия снова скрестили шпаги в Совете Безопасности ООН, на этот раз - в ходе созванного Вашингтоном внеочередного заседания по КНДР. Поводом послужило недовольством США тем, что Россия внесла изменения в среднесрочный доклад группы экспертов Комитета 1718 по санкциям в отношении Пхеньяна.

""Шаг за шагом, санкция за санкцией, снова и снова Россия ведет работу по всем направлениям, чтобы подорвать режим санкций, - заявила председательствующая на заседании постпред США при ООН Никки Хейли. - Она не просто не обращает внимания, когда ее граждане и субъекты занимаются деятельностью, явно подпадающей под санкции ООН. Россия участвует в согласованной кампании в Совете Безопасности по сокрытию имеющихся нарушений, независимо от того, совершаются ли они россиянами или гражданами других государств".

В ответ постпред России Василий Небензя заявил, что Москва "не оказывала давление на экспертов комитета 1718": "Внесение изменений в доклады экспертных групп является совершенно нормальной практикой в работе вспомогательных органов Совета. Стоит подумать над созданием особых условий в Комитете СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР для заявок на временное изъятие из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества. Насколько мы понимаем, эту идею разделяют по обе стороны демаркационной линии".

В декабре прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.