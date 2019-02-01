Insight: многие сирийские беженцы боятся возвращаться домой

Боевые действия в Сирии вошли в завершающую стадию. На этом фоне неизбежно встает вопрос о возвращении беженцев. По данным ООН, в текущем году в свои дома смогут вернуться до 250 000 сирийцев.

Однако многие беженцы говорят, что им просто некуда возвращаться - по крайней мере, на данный момент. Вдобавок, существуют опасения касательно возможных преследований со стороны властей.

Съемочная группа телеканала Euronews побывала в Заатари - лагере для сирийских беженцев в Иордании. Сегодня здесь живут около 80 тысяч человек, среди них Уиссам. До войны в Сирии он учился на инженера в Университете Дамаска.

Однако получить диплом ему так и не удалось. Когда началась война, не желая участвовать в кровопролитии на чьей-либо стороне, он принял решение покинуть Сирию. Вместо оружия он взял в руки фотоаппарат, через объектив которого стал вести хронику жизни сирийских беженцев.

"Я помню, что когда начались бои на улицах, мы с родителями решили, что надо переехать в более спокойное место. Так мы очутились в лагере для беженцев Заатари, здесь в Иордании. Учебу, конечно, пришлось бросить", - говорит Уиссам.

Его дом был разрушен, квартал, где он жил, обезлюдел. Но спустя 7 лет кровопролития и междоусобицы война в Сирии постепенно подходит к концу. Правительственные войска вернули под свой контроль большую часть территорий, в том числе город Дераа, откуда родом Уиссам.

Когда-то спокойный и благополучный город сегодня находится в руинах. Работы по восстановлению займут не один год. Однако это не единственная причина, по которой Уиссам не торопится возвращаться домой.

"Я бы с радостью вернулся в Сирию, но пока это небезопасно. Вдобавок, если я вернусь сейчас, то меня заберут в армию", - опасается молодой человек.

Именно страх оказаться на передовой удерживает многих сверстников Уиссама от возвращения на родину. Мы встретились с Али (имя вымышленное - прим.ред.): он дезертир.

"Когда я закончил службу по призыву, то должен был вернуться домой, но меня оставили в части. Просто не отпустили: держали месяц, два, три. Говорили, что я должен принять участие в боях. Однако я не хотел убивать людей. Поэтому принял решение бежать".

Аналогичный выбор сделали многие молодые сирийцы. Теперь они опасаются, что в случае возвращения на родину их будет ждать трибунал или тюрьма. А о том, как в заключении обращаются с противниками режима, они знают не по наслышке.

"Люди, которые возвращаются, попадают в руки военной полиции. Их допрашивают, часто избивают и пытают. Это продолжается некоторое время. А потом их просто возвращают в армию и заставляют воевать. Выбора нет, отказаться невозможно", - говорит Али.

Из-за войны в Сирии почти половина населения страны лишилась своих домов, пополнив список внутренне перемещенных лиц. Около 5 млн. сирийцев стали беженцами и сегодня проживают в соседних странах: в Ливане, Иордании, Ираке, Турции.

Экономическая ситуация в этих государствах и без того была напряженная, а массовый приток беженцев привел к появлению новых проблем. Что делать с этими людьми неизвестно, нередко они предоставлены сами себе, каждый выживает как может.

В Агентстве ООН по делам беженцев говорят, что пока речь о возвращении сирийских беженцев на родину речь не идет. "Они должны вернуться в безопасное место, на достойных условиях: это принципиальная позиция Управления ООН по делам беженцев. Поэтому мы будет работать с беженцами до тех пор, пока в этом будет потребность, - говорит Маруа Хашем. - Для окончательного урегулирования кризиса беженцев необходимо политическое решение".

Однако готовы ли к этому власти Сирии? Вот главный вопрос, которым задаются люди. Официальный Дамаск должен предоставить гарантии беженцам для их безопасного возвращения на родину. Однако пока для многих это лишь мечта, когда она будет претворена в жизнь никто не знает.

Как считают многие эксперты, даже после завершения активной фазы боевых действий окончательный мир в Сирии вряд ли наступит. Скорее всего ситуация будет развиваться по иракскому сценарию.