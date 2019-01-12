США готовятся к выводу войск из Сирии

США опровергли информацию о якобы начавшемся выводе своих войск из Сирии. Пентагон заявил, что занимается "вопросами логистики для поддержки передислокации" американских военнослужащих, но сама она пока не началась. При этом в американском оборонном ведомстве отметили, что из соображений безопасности не будут сообщать о конкретных сроках и передвижениях войск.

"США уходят из Сирии, но по-прежнему будут поддерживать своих союзников в регионе", - с таким посланием отправился в многодневное ближневосточное турне госсекретарь Майк Помпео. В субботу он прибыл в Бахрейн.

Помпео заверил всех союзников по коалиции в том, что Вашингтон сохранит своё присутствие в регионе и продолжит вести фронтальное сдерживание Ирана.

Россия усомнилась в правдивости обещаний о выводе войск США из Сирии. Представитель российского МИД-а Мария Захарова на брифинге в пятницу заявила:

"На сегодняшний момент складывается ощущение, что американцы уходят так, чтобы, как говорится в одном всеми нами любимом фильме, остаться. По крайней мере такое ощущение складывается. Поэтому мы неоднократно говорили,что хотели бы ознакомиться со стратегией".

Турция между тем стянула войска на границу с сирийской провинцией Идлиб, где участились столкновения между поддерживаемыми ею силами сирийской оппозиции и боевиками. Анкара и Москва на переговорах осенью прошлого года договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Освободить эту зону от обязалась Турция, но до сих пор проблемы не решила.

Курдские ополченцы обратились к Дамаску и Москве за защитой от наступления, которое Анкара готовит для вытеснения их из северных районов Сирии.