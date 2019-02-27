Брюссель предупреждает Италию и Грецию

Еврокомиссия требует от Италии, Греции и Кипра срочно разобраться с долгами и финансовым дисбалансом. В регулярном отчёте о социально-экономической ситуации в ЕС отмечается, что эти страны недостаточно занимаются проблемами, которые угрожают всей еврозоне.

Сохраняются определённые трения с правительством Италии по поводу бюджета страны.

«Италии сейчас не грозять разбирательства, но мы наблюдаем дисбаланс и низкую эффективность. Существует возможность возникновения проблем с государственными финансами, и потому мы призвали Италию вернуться к процессу реформ и и строго ему следовать. Для нас это дело большой важности», — отметил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

Греция восстанавливается после многолетней программы бюджетных сокращений и урезаний. Бюджет страны в Брюсселе оценивают как «уязвимый»: долг Афин составляет 180% ВВП.

«Была проделана огромная работа. Греция на правильном пути, но дисбаланс остаётся. Это вполне объяснимо после выхода из программы, но корректировать это надо, и работы ещё много».

Проблемы есть и у «локомотивов»: во Франции отмечено падение производительности труда, а в Германии слишком большой торговый профицит.

Из позитивных моментов в Брюсселе отметили весьма высокий уровень занятости.