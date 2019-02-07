Евродепутаты пристыдили Грецию

В Афинах открылся двухдневный съезд правоцентристской Европейская народная партии, которая входит в состав крупнейшей фракции Европарламента.

На полях этой встречи лидер фракции и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обвинил премьер министра Греции Алексиса Ципраса в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Манфред Вебер, в частности сказал: "Настоящая трагедия — это поведение правительства Греции на общеевропейском уровне. В связи с этой проблемой нужно упомянуть также и правительство Италии. Это популистские правительства, и в данном вопросе доминирует точка зрения левых".

Европарламент призывает все страны-члены ЕС признать лидера оппозиции Хуано Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Манфред Вебер предложил принимать решения на основе мнения большинства, а не только в случае единогласной поддержки.

"Тогда мы не будем зависеть от таких правительств как в Греции, которое, очевидно, больше общается с Путиным и Мадуро, чем с представителями свободного мира демократических стран" — отметил Вебер.

Лидер греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириякос Мицотакис заявил: "Как такое возможно, что демократическая Греция не присоединяется к позиции остальных стран Европы и нет просит о само собой разумеещемся —проведении свободных выборов в Венесуэле. К сожалению, я должен сказать, что такая позиция премьер-министра Греции позорит нашу страну".

Ранее заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос заявил, что Греция выступает за создание условий для политического диалога в Венесуэле.