Итальянские демократы выбирают лидера

Демократическая партия Италии выбирает лидера - национального секретаря. Проголосовать может любой желающий, предъявив удостоверение личности и заплатив 2 евро.

Кандидатов на пост четыре:

Никола Дзингаретти - губернатор региона Лацио. Его считают фаворитом предвыборной гонки;

Маурицио Мартина - лидер партии, в прошлом министр сельского хозяйства Италии;

Роберто Джакетти - бывший Заместитель председателя Палаты депутатов Италии;

Маттео Ренци - бывший лидер партии, а ныне сенатор Италии от Тосканы.

В середине марта Генеральная Ассамблея партии, которая избирается вместе с лидером, ратифицирует результаты выборов.

Чтобы стать новым национальным секретарем, кандидату необходимо набрать больше половины голосов в Генеральной Ассамблее.