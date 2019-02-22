Брюссель пригрозил отозвать средства

Евросоюз может лишить финансирования проект скоростной железной дороги Лион-Турин. В Брюсселе пригрозили отозвать средства, если итальянская сторона не примет принципиальное решение о продолжении строительства.

Задержки с итальянской стороны вызваны разногласиями в правящей коалиции. Движение пяти звёзд — против, там полагают, что это бессмысленное разбазаривание средств. В «Лиге», напротив, считают, что гораздо дешевле будет доделать уже начатый проект, чем сворачивать его.

Стоимость горного трансграничного тоннеля между Италией и Францией — 8,6 миллиардов евро. Евросоюз оплачивает 40% расходов, 35% — Италия и 25% — Франция.

В четверг итальянский парламент обязал своё правительство заново обсудить условия проекта. Сторонники строительства назвали это попыткой задержать принятие любых решений до выборов в Европарламент.

Согласно плану, 270-километровая магистраль должна быть достроена через 10 лет.