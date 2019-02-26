Вавринка и Тиафо вышли во 2-й круг Акапулько

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько, разгромив американца Раяна Харрисона в двух сетах со счетом 6-4, 7-6.

На прошлой неделе трехкратный победитель турниров Большого Шлема вышел в финал Rotterdam Open. И хотя трофей достался французу Гаэлю Монфису, показанные результаты позволили Вавринке вернуться в топ-50. Сегодня он занимает в рейтинге ATP 41-е место.

В другом стартовом матче турнира в Мексике сразились американец Френсис Тиафо и Джордан Томпсон, выступающий за Австралию. Эксперты делали ставки на Тиафо и не ошиблись: несмотря на достойное сопротивление 68-й ракетки мира, ему не удалось довести матч до победы. Занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 29-е место, Тиафо завершил встречу со счетом 3-6, 6-4, 6-3.