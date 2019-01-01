Памятное селфи двух легенд тенниса

Памятное селфи двух звезд мирового тенниса. Роджер Федерер и Серена Уильямс решили оставить фотовоспоминание о дне, когда они впервые сыграли друг против друга. Правда, не один на один. Это был матч в миксте. Федерер вместе с Белиндой Бенчич вышел на корт против Уильямс и Фрэнсиса Тияфо. Победа осталась за швейцарской парой.

Серена Уильмс: "Мы, можно сказать, вместе выросли. И вот после стольких лет мы впервые получили возможность сыграть друг против друга. Это очень здорово! Это произошло в кульминационный момент нашей карьеры. Мне так хотелось сделать фотографию. И сейчас я хочу ею поделиться со всеми! Эмоции переполняют. Всё это было невероятно весело!"

Роджер Федерер: "Я очень переживал, потому что ты никогда не знаешь, как все сложится. Люди так много говорят о ее подаче. И сейчас я понимаю почему. Ты просто не можешь предугадать, как именно Серена будет подавать".

Серена Уильямс: "Я твою подачу тоже не могу предсказать".

Роджер Федерер: "Мы с ней находимся на одном уровне. Но она все-таки немного лучше меня. Серена - настоящий чемпион. Видно, насколько она сосредоточена на происходящем. Вот за что я ее люблю".

Матч прошел в рамках группового этапа Кубка Хопмана. Швейцарский дуэт обыграл своих американских соперников со счетом 4:2, 4:3.