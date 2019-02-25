"Оскар-2019": за кулисами победы

91-я Церемония вручения наград Американской киноакадемии подошла к концу, золотые статуэтки с выгравированными на них именами обладателей розданы. На традиционно завершающем воскресный вечер балу у губернатора лауреатов ждали бокал шампанского, селфи и поздравления коллег.

Триумфатором в этом году стала "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, собравшая урожай из четырех статуэток, в том числе исполнителю главной мужской роли Рами Малеку. Биографическая картина воссоздает путь к славе Фредди Меркьюри: от первых шагов группы Queen до ее распада и воссоединения на концерте Live Aid.

Присутствовавший на церемонии гитарист и один из основателей группы Броен Мэй не скрывал эмоций: ""Этот фильм превзошел все ожидания, полагаю, вы уже в курсе. Нас не могло не взволновать, что наша история тронула людей во всем мире. Люди звонят мне и говорят: "Мы плакали, когда смотрели картину, а потом возвращались в кинозал снова и снова"...

Комедия Питера Фарелли "Зеленая книга" удостоилась трех "Оскаров" в том числе как лучший фильм, а также за лучшую мужскую роль второго плана. Ее получил Махершала Али, воплотивший на экране джазового пианиста Дона Ширли. От 60-летнего Вигго Мортенсена, исполнившего роль белого водителя, "Оскар" в очередной раз ускользнул.

"Я благодарен Вигго и Махершалу, потому что без этих парней фильма бы не получилось, - рассказал за кулисами церемонии Питер Фарелли. - Серьезно! У меня был сценарий, но не было студии, а они пришли на борт, и студия нашлась. Я бы не смог снять этот фильм ни с кем другим, кроме этих двух парней. Вот почему моя благодарность безгранична".

Три "Оскара" достались и картине Альфонсо Куарона "Рома", номинированной в 10 категориях. Она была признана лучшей среди работ на иностранном языке, Куарона чествовали как лучшего режиссера, отметили и работу оператора. Выпустившая "Рому" стриминговая платформа Netflix также не скрывала радости: кампания в преддверие "Оскара" обошлась ей в 25 миллионов долларов.

Еще три статуэтки оказались в активе "Черной пантеры" американца Райана Куглера. Претендовавшая на семь наград фантастическая лента удостоена "Оскара" за лучшую музыку, работу художника и лучшие костюмы - творение Ханны Бичлер. В мировом прокате история о вымышленной территории Ваканда в Африке, где залегают запасы уникального металла, поглощающего вибрацию, собрала на сегодня миллиард 300 миллионов долларов.