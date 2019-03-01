"Грязь" - фильм о Mötley Crüe

После мирового успеха "Богемской рапсодии" на экраны выходит лента о знаменитой американской группе Mötley Crüe. Фильм получил название "Грязь" (The Dirt) и основан на одноименной автобиографической книге, которая была написана без малого 20 лет назад.

За это время участники группы немного постарели, но слава о подвигах их рок-н-рольной молодости ничуть не померкла. Вот, что говорит басист Mötley Crüe Никки Сикс: "Этот фильм, по сути, срез эпохи, откуда мы родом. В картине рассказывается, как происходило становление нашей группы, какую музыку мы слушали. Фильм получился честным, это настоящая история Mötley Crüe".

Бесшабашные турне, драки с фанатами, проблемы с законом и, конечно, море секса, наркотиков и рок-н-ролла. Примечательно, что изначально картину должна была снимать компания Paramount, однако музыкантам не понравилось, что продюсеры хотели несколько смягчить факты. А вот компания Netflix согласились рассказать все без прикрас, благо фактуры для этого было предостаточно.

Премьера фильма "Грязь" намечена на 22 марта.