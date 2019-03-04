Скончался Люк Перри - звезда "Беверли-Хиллз, 90210"

В Лос-Анджелесе скончался актер Люк Перри - звезда молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210". В конце февраля он был госпитализирован с обширным инсультом, врачи боролись за жизнь Перри до конца, но спасти его так и не смогли. Актеру было 52 года.

За свою карьеру Люк Перри снялся в более чем 30 сериалах. Однако зрителям запомнился именно ролью в "Беверли-Хиллз".

Незадолго до его кончины появилась информация, что он должен был подписать контракт на роль в продолжении культогового сериала, в котором планировалось воссоединить актеров из прежнего состава.