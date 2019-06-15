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Италия

Умер Франко Дзеффирелли

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 Мария Сашинская 
Умер Франко Дзеффирелли
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REUTERS/Tony Gentile
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Итальянский режиссер и сценарист Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет.

Дзеффирелли дважды номинировался на "Оскар", получил премию BAFTA, дважды премию "Эмми" и множество итальянских кино наград. Он родился в 1923 году во Флоренции и всю свою жизнь посвятил театру и кино.

Среди его самых известных кино работ – "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор, "Гамлет" с Мелом Гибсоном, "Ромео и Джульетта", "Иисус из Назарета" и многие другие любимые зрителями картины.

Кроме своего творчества, Франко Дзеффирелли несколько лет занимался политикой. Он работал в итальнском Сенате, представляя правую партию Сильвио Берлускони Forza Italia.

Дзеффирелли так же первый в истории гражданин Италии, ставший почетным рыцарем Великобритании.