Трамп обвалил цены на нефть

Президент США Дональд Трамп вызвал падение цен на нефть на бирже своим очередным заявлением. Он написал в Twitter: "Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может вынести такое повышение цен, он хрупок!"

До комментариев Трампа цена нефти на рынке незначительно колебалась. А после этого заявления цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась более чем на 3% до 65 долларов за баррель, тогда как на прошлой неделе впервые с ноября 2018 года она поднялась выше 67 долларов. Фьючерсы на легкую американскую нефть упали ниже отметки в 56 долларов за баррель.

Это не первое подобное заявление Трампа. Ранее американский лидер уже обвинял ОПЕК в манипулировании нефтяными ценами. По его мнению, организация якобы искусственно завышает стоимость сырья на фоне избытка предложения на рынке.