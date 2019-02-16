Гуайдо: "Нефть - источник свободы венесуэльского народа"

Вряд ли в ближайшее время в Венесуэле удастся увеличить добычу нефти, поскольку из страны уехали многие специалисты, работавшие в нефтяной отрасли. Об этом заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в прошлом месяце объявивший себя временно исполняющим обязанности президента.

"Нефть должна стать средством, которое позволит венесуэльцам обрести свободу. Она должна подарить новые возможности нашему обществу. Вот задача , который стоит перед нефтяной промышленностью".

По словам Гуайдо, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится к лучшему, даже если США отменят санкции и к власти придет правительство, более дружественно настроенное к представителям бизнеса.

Двадцать лет назад Венесуэла входила в пятерку главных экспортеров нефти. В 1998 году, когда президентом был избран Уго Чавес, в стране каждый день добывались 3,5 миллиона баррелей нефти. Сейчас нефтегазовая компания PDVSA, которая была национализирована в годы правления Чавеса, не добывает и трети от того количества.