Трамп призвал к свержению Мадуро

Президент США Дональд Трамп, выступая в Международном университете штата Флорида в Майами, вновь заявил о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуано и открыто призвал военных и государственных служащих Венесуэлы свергнуть президента Николаса Мадуро:

"Сегодня я обращаюсь ко всем должностным лицам, помогающим Мадуро удержаться у власти. Весь мир смотрит на вас каждый день и будет продолжать это делать. Вы никуда не спрячетесь от стоящего перед вами выбора. Вы можете принять щедро предложение президента Гуайдо – амнистию, чтобы мирно прожить жизнь с вашими семьями и соотечественниками".

В ответ на заявление официальный Каракас возложил ответственность за возможное нарушение мира в стране в случае военного путча на правительство Соединённых Штатов.

"Они думают – со всем их высокомерием и презрением к нашей стране, – что она им принадлежит и что Дональд Трамп вправе отдавать приказы, а национальные боливарианские вооружённые силы будут их выполнять. Это унижение нашего достоинства и позор", - заявил Мадуро на заседании президентского совета_._

Со своим комментарием выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

СМИ: «ТРАМП ПРИЗВАЛ ВОЕННЫХ ВЕНЕСУЭЛЫ ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУАИДО ОБ АМНИСТИИ И ПРИГРОЗИЛ, ЧТО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОНИ "ПОТЕРЯЮТ ВСЕ"» Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу. Publiée par Maria Zakharova sur Lundi 18 février 2019

Обе стороны венесуэльского противостояния обвиняют друг друга в обслуживании интересов заграницы взаимны. Правительство называет оппозицию проводником интересов США, а по версии Дональда Трампа, за спиной президента Мадуро стоит группа кубинских военных.