«Роснефть» удвоила прибыль

Компания «Роснефть» отчиталась о рекордных доходах: чистая прибыль в минувшем году составила 549 миллиардов рублей — боле чем вдвое больше предыдущего года. Выручка крупнейшего российского налогоплательщика увеличилась на 37% и достигла 8,2 триллионов. На этом фоне агентство S&P повысило рейтинг компании, улучшив прогноз до «стабильного», поскольку сократилась и краткосрочная задолженность.

Внимание наблюдателей приковывает ситуация в Венесуэле: «Роснефть» выдавала государственной нефтяной компании этой страны авансы в качестве предоплаты за поставки сырья. Неделю назад США ввели санкции против венесуэльской компании и объявили о заморозке её активов. Пока российская сторона говорит о выполнении графиков поставок и платежей. Долг Венесуэлы перед Россией составляет около 3 миллиардов долларов.

На этом фоне о столь же масштабных успехах сообщает один из главных конкурентов — BP. Там также говорят об удвоении прибыли — в основном за счёт значительного увеличения добычи на шельфе США.