«Ограниченный контингент»: 30 лет вывода

Во многих городах России проходят мероприятия в память 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Крупнейшие акции — в Москве и Петербурге. Шествия организовали содружества ветеранов Афганистана, родственники погибших советских солдат, патриотические клубы.

15-е февраля — день вывода войск — отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. Вспоминают все вооружённые конфликты, в которых принимали участие советские специалисты после Великой отечественной войны.

Афганская война стала крупнейшим из таких конфликтов — как по масштабам, так и по потерям: погибли более 15 тысяч советских военнослужащих и специалистов, более 53 тысяч были ранены, многие из них остались инвалидами. Всего через Афганистан прошли более 620 тысяч человек.

Необходимость ввода «ограниченного контингента», равно и его вывода в условиях кардинальных перемен, происходивших в СССР, до сих пор остаётся предметом споров не только среди граждан, но и среди политологов и экспертов.