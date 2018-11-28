ООН: афганцы продают детей из-за голода

Сильная засуха в Афганистане привела к потере урожая и голоду, в результате чего местные жители продают своих детей, чтобы прокормить семьи и расплатиться с долгами. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), по данным которого в провинциях Герат и Багдис только за последние четыре месяца были проданы свыше 160 детей. В докладе отмечается, что еще до засухи более 80% афганских домохозяйств были отягощены долгами.

Официальный представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Элисон Паркер говорит: "Родители этих детей надеялись, что после дождей смогут продать урожай, вернуть долги, получить средства к существованию, содержать семью, но засуха продолжается, они не могут оплачивать свой долг и, к сожалению, дети становятся невинными жертвами".

В наиболее тяжелой ситуации оказались 220 тысяч семей, вынужденных бежать от вооруженного насилия в провинциях Герат, Багдис и Гур — уже с апреля они живут в палатках.

Заместитель спецпредставителя ООН в Афганистане Тоби Ланзер отмечает: "Это один из самых тяжелых моментов в истории Афганистана и его народа, который переживает немыслимые страдания".

По оценкам ЮНИСЕФ, три с половиной миллиона жителей Афганистана срочно нуждаются в гуманитарной помощи, а к концу 2019 число голодающих детей в стране достигнет 600 тысяч.