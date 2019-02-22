Детям малийских беженцев требуется образование

Мы прибыли в лагерь Мбера на юго-востоке Мавритании, рядом с границей с Мали. Здесь более 55 000 малийских беженцев, и 58% из них – дети. Как лучше всего защитить их от жестокого обращения, от ранних браков, а также от вербовки в вооружённые группы? Следует дать им образование.

Около 300 детей учатся здесь, в Мбере, в средней школе. Уроки проходят в палатке, пока для школы строят здание на средства фондов ЕС по гуманитарной помощи.

Занятия ведутся по малийской образовательной программе, их дополняют уроки арабского языка. Поиск учителей-предметников – одна из серьёзных задач для представителей ООН и ЮНИСЕФ, которые организуют здесь учебный процесс.

Из 20 000 детей школьного возраста в школу в Мбере ходят лишь около 6 000. Учителям приходится иметь дело со школьниками, получившими психологические травмы, с большими пробелами в образовании.

– Я учился в Мали, окончил педагогический институт по специальности математика, физика и химия для старших классов, – говорит учитель Мохамед Аттачер. – Эти дети – не обычные школьники, ведь, находясь в Мали, они много лет не занимались, как следует, потому что им приходилось скрываться в лесах, прятаться. И после этого они попали к нам. Мы очень стараемся научить их как можно большему.

Передаёт корреспондент Eurones Моника Пинна:

– Я стою у школы № 4, вместе с Виолой, сотрудницей ООН. Мы покажем вам, как здесь выглядят классы. Это начальная школа, то есть ученикам от 6-ти до 12-ти лет?

– Да, им около 12-ти.

– Я слышу детские голоса, давайте заглянем!

Сейчас всё больше усилий направлено на то, чтобы дети продолжали занятия и получали среднее образование. В прошлом году почти 2000 учеников не пришли писать контрольные после начальной школы, а среди тех, кто пришёл, лишь 60% смогли справиться с заданиями.