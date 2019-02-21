Детям малийских беженцев необходимо образование

Конфликт на севере и в центре Мали продолжает обостряться. Здесь усиливается исламский экстремизм и межэтническое насилие, орудуют вооружённые банды. За последние семь лет более 135 тысяч человек были вынуждены бежать в соседние страны. Почти 55 тысяч малийских беженцев живут теперь в Мавритании, 58% из них – дети. По числу беженцев из Мали Мавритания уступает только Нигеру.

С высоты лагерь Мбера похож на море палаток и песка. 55 тысяч беженцев преодолели 60 км от границы, чтобы добраться до этого, единственного лагеря для малийцев в Мавритании. И люди продолжают прибывать. Почти две трети из них – дети, и для них школьные занятия не мене важны, чем еда и медицинский уход.

– Я очень рада, потому что мне действительно нужно образование, оно позволяет мне видеть мир по-другому, – говорит одна из школьниц.

Попасть за парту – большая удача для таких учениц, как Садио. Девочек в лагере часто принуждают к ранним бракам, а мальчиков – отправляют работать. Многие из этих детей получили серьёзные психологические травмы.

– Меня выдали замуж в пятнадцать лет, – рассказывает Садио. – Брак распался, потому что сперва у меня была очень тяжелая беременность, а когда я выжила после этих трудностей, родители предложили уехать в Мавританию.

Сейчас Садио 17 лет, её ребёнку – два года. Садио смогла пойти в школу благодаря усилиям Руги, социального работника местной НПО, которую финансирует ООН, в рамках проекта ЕС по оказанию гуманитарной помощи.

– Я спросила: «Ты училась в школе?», она ответила: «Да, раньше училась», – рассказывает Руги. – Я спросила: «Ты замужем?», она ответила: «Не разведена». «А вернуться в школу хочешь?» она говорит – «Да». Я подумала тогда, что ребёнок, у которого тоже есть ребёнок, – это уязвимый ребёнок.

В лагере почти 31 000 детей, 20 000 – школьного возраста. Для них организовано восемь начальных школ, таких, как эта. Но для всех не хватает помещений и учителей. Для ЮНИСЕФ и ООН это серьёзная проблема. В настоящее время лишь около 5 000 школьников смогли сесть за парты.

– Некоторые дети здесь с 2012-го года, – объясняет сотрудник ЮНИСЕФ Чеику Уэйн, – они были травмированы из-за кризиса, который пережили у себя дома, на севере Мали. Мы постоянно оказываем им поддержку, отправляем их снова в школу, а для тех, кто уже вышел из школьного возраста, у нас есть центры по борьбе с неграмотностью и неформальные образовательные структуры.

Более 4600 учеников были зачислены в начальную школу в начале этого учебного года. В средней школе учеников заметно меньше – лишь чуть более 300 человек. Задача удержать детей в школе до старших классов стоит здесь, в Мбере, весьма остро. В прошлом году школу закончили только около 50 человек».

Евросоюз взял на себя эту задачу, включая и строительство новых школ. Скоро здесь появится новая средняя школа. Благодаря гуманитарной помощи из ЕС, дети даже оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, смогут получать образование, и именно это сильнее всего сможет помочь им в будущем.

– Именно на образование, как правило, выделяется недостаточно средств, – отмечает Изабель Коэлло, сотрудник гуманитарной программы ЕС. – Гуманитарная помощь – это, в первую очередь, продукты питания, жильё, медикаменты, вода, а на образование идёт лишь 3% общего финансирования. Вот почему ЕС решил поддержать этот сектор. И мы, в нашем бюджете увеличили с 1% до 10% долю средств, которое пойдут на образование.

Учёба – даже в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации – даёт детям ощущение нормальной обстановки и позволяет приобрести жизненные навыки, необходимые в будущем.