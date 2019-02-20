Мадуро предложил Гуайдо выборы. Это оказалось издёвкой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо провести выборы. Председатель Социалистической партии заявил, что уверен в отсутствии поддержки избирателей у главы Национальной Ассамблеи, которого десятки стран признают временным главой государства. Мадуро заверил сторонников, что не считает Гуайдо серьёзным соперником:

_«Почему он не призвал к выборам? Так называемый самопровозглашённый, почему бы ему не назначить выборы, чтобы его мятеж заручился поддержкой народа? Объяви выборы, господин самопровозглашённый. Назначь выборы, клоун! Давай, если у тебя есть воля».

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Гуайдо требует провести президентские выборы. Мадуро говорит о необходимости парламентских выборов для обновления состава оппозиционной Национальной Ассамблеи. Его поддержали, в частности, Россия, Китай и Куба. Среди признавших Гуайдо — большинство государств Латинской Америки, США и страны ЕС.

Николасу Мадуро не только не достаёт демократической легитимности по политическим причинам, но он отрицает существования гуманитарных проблем, с которым сталкивается Венесуэла, что в итоге усугубляет ситуацию. Мартин Кринер посол Германии в Венесуэле

За время экономического, гуманитарного и политического кризиса, по данным ООН, Венесуэлу покинул каждый десятый гражданин: беженцами стали более трёх миллионов человек.