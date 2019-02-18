Гуайдо и Мадуро спорят, кто первый доставит гуманитарную помощь

В Венесуэле началась новая серия массовых акций с требованием допустить в страну гуманитарную помощь от США. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого десятки государств признали временным президентом, пообещал, что уже в субботу караваны волонтёров доставят гуманитарный груз из Колумбии, цитата, «что бы ни случилось».

90 процентов нации, представленной здесь, говорят о гуманитарной помощи, о чрезвычайном положении, о плане экономического спасения «Паис», о будущем детей. Вы видите, чего хотят узурпаторы и чего добиваются те, кто стремится к переменам. Хуан Гуайдо глава Национальной ассамблеи Венесуэлы

Правительство Николаса Мадуро заявило, что не допустит в Венесуэлу помощь от США. Министр связи обещал, что к концу недели прибудет первый согласованный гуманитарный груз, который будут встречать с музыкой.

В пятницу 22 февраля и в субботу 23 февраля на международном мосту Симона Боливара на венесуэльской стороне состоится грандиозный концерт, который станет посланием для всего мира. Хорхе Родригес министр связи Венесуэлы

Николас Мадуро говорил, что видит в поставках американской гуманитарной помощи угрозу силового вмешательства США в дела страны. В этих условиях армия взяла границы под усиленную охрану.