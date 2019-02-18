Гуайдо и Мадуро спорят, кто первый доставит гуманитарную помощь

В Венесуэле началась новая серия массовых акций с требованием допустить в страну гуманитарную помощь от США. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого десятки государств признали временным президентом, пообещал, что уже в субботу караваны волонтёров доставят гуманитарный груз из Колумбии, цитата, «что бы ни случилось».
Правительство Николаса Мадуро заявило, что не допустит в Венесуэлу помощь от США. Министр связи обещал, что к концу недели прибудет первый согласованный гуманитарный груз, который будут встречать с музыкой.
Николас Мадуро говорил, что видит в поставках американской гуманитарной помощи угрозу силового вмешательства США в дела страны. В этих условиях армия взяла границы под усиленную охрану.