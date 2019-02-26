Группа Лимы грозит Мадуро новыми санкциями, но не хочет применять силу

Страны группы Лимы грозят новыми санкциями против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто его поддерживает. В ходе встречи в Колумбии представители десяти государств вновь потребовали от Мадуро уступить власть Хуану Гуайдо, которого десятки стран признали временным президентом.

Чтобы можно было провести новые демократические выборы, мы требуем от самозванца Мадуро немедленно уйти, прекратить узурпацию государственных должностей, уважать конституционные полномочия Национальной ассамблеи и временного президента Хуана Гуайдо. Карлос Ольмес Трухильо глава МИД Колумбии

На переговорах в Боготе шла речь о возможности силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Единства в этом вопросе не было, так что пока группа Лимы ограничивается лишь дипломатическим давлением. Тем не менее вице-президент США Майкл Пенс напомнил, что Вашингтон готов направить в Венесуэлу своих военных. Принять особые меры дипломатического и политического характера страны группы Лимы грозятся, в частности, если что-нибудь случится с Гуайдо или его семьёй.

Особое место занял вопрос о доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу. За закрытие границ группа Лима обвинила Николаса Мадуро в обострении гуманитарного кризиса и в преступлениях против человечности. Организация призывает заняться этим делом Международный уголовный суд.