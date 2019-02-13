Николас Мадуро: «Трамп выкрутил им руки»

Решение ряда европейских стран о признании Хуана Гуайдо стало большой ошибкой европейской дипломатии. Об этом нашему корреспонденту заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его мнению, Брюссель и другие европейские столицы были вынуждены последовать враждебной политике США и американского лидера Дональда Трампа:

«Я полагаю, что Федерика Могерини и правительства ЕС совершили огромную ошибку. Они выслушали лишь одну сторону, они обратили внимание лишь на одну из сторон. Они не прислушались к стране в целом, а она хочет мира, диалога, понимания и уважения. Они не слушали нас — голос настоящей власти. Я думаю, что Европа слепо следует дурной политике Дональда Трампа, который игнорировал НАТО, европейские правительства и ЕС. Трамп выкрутил им руки и повёл собственную политику во вред Венесуэле».

Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны 23 января, его признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Мадуро назвал это попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

«Это был сумасшедший шаг. Они хотели устроить военный переворот, но просчитались. Они пытались разыграть эту карту, но не смогли».

Анелиз Боржес, Euronews:

«Вы считаете, что они проиграли?»

«Я знаю, о чём говорю».

«Но они по-прежнему на улицах».

«Они могут оставаться на улицах сколько хотят. В 2002-м, 2003-м во время переворота против команданте Чавеса они выходили на улицы трижды в день. Они оставались на улицах сто дней. Они могут протестовать. В прошлом году они не уходили с улиц 120 дней. У них есть на это полное право, протестовать, требовать чего-то, но только мирно. Это я и называю „активной“ демократией. Они мобилизуют своих сторонников, а мы — своих, и в этом ничего страшного нет, пока дело происходит мирно».

«Вы не ведёте переговоров с Гуайдо?»

«Не совсем. Оппозицию необходимо воспринимать во всей её полноте. А он — временное явление. С оппозицией необходимо общаться как с единым целым».

«И вы говорите с оппозицией?»

«Всегда. Возможно, не публично, но свои каналы у нас есть».