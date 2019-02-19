Жители испанского города намерены похудеть на 100 тысяч кг

Год назад муниципалитет Нарон на северо-западе Испании выступил с новаторской инициативой в области здорового образа жизни. 39 426 жителей муниципалитета поставили себе цель - за два года сбросить 100 тысяч кг лишнего веса. В настоящий момент в программе участвуют 7200 человек. За прошедший год они похудели на 46 тысяч кг.

В Нароне шесть из десяти жителей имеют избыточный вес, а три тысячи человек страдают от ожирения. По словам врача Карлоса Пиньейро, возглавляющего проект, главная цель участников – поправить своё здоровье. Основу программы составляют здоровое питание, регулярные физические упражнения и медицинские осмотры каждые три месяца.

Атлантическая диета

Участники придерживаются атлантической диеты, основу которой составляют рыба и морепродукты, например, моллюски, хек и устрицы.

Блюдо из моллюсков, недели морепродуктов в Нароне. Turismo Narón

Местные рестораны поддержали программу и добавили больше морепродуктов в свое меню. По словам Пиньейро, некоторые повара готовят облегченные версии традиционных калорийных блюд. "Например, в классическом рагу жирный мясной бульон заменяется на овощной", - сказал он. Врачи и медсестры также учатся готовить, чтобы потом рассказывать своим пациентам о правильном питании.

«Наша цель - стать европейской гастрономической столицей атлантической кухни», - заявил Пиньейро.

Программа для всех возрастных групп

В школах Нарона детям рассказывают, как придерживаться здорового питания, и поощряют их заниматься спортом. Пиньейро рассказал об одном показательном случае: группа бабушек и дедушек удивилась, что их внуки и внучки отказываются от чипсов, и заинтересовалась тем, что им говорят в школах.

Власти города намерены поощрять учеников отказываться от поездок в школу на автомобиле и вместо этого ходить пешком или пользоваться велосипедом. В прошлом году инициаторы программы объявили, что детям будут предоставлены браслеты с указанием их местоположения, чтобы родители знали, что они добрались до школы, и не беспокоились об их безопасности.

Наибольшее влияние программа по избавлению от лишнего веса оказала на пожилых людей. По свидетельству врачей, среди 276 участников этой возрастной группы госпитализация по причине хронических заболеваний снизилась на 48%. Пиньейро объясняет это тем, что пожилые участники программы следуют плану, включающему танцы, лечебную гимнастику, плавание и ежедневные 8-километровые прогулки.

Пиньейро считает, что если проект продолжится и привлечет больше участников, Нарон может сэкономить 1,8 миллиона евро в год на медицинских расходах.

Следующая инициатива в рамках программы по снижению веса - организовать командные соревнования, направленные на борьбу с сидячим образом жизни и неправильным питанием. Предполагается, что участники соревнований будут заниматься реставрацией старого театра XVIII века и готовить блюда из овощей и фруктов, в чём им помогут 11 профессиональных поваров.