Лишний вес — угроза нацбезопасности

Лишний вес — угроза не только для имиджа, но и национальной безопасности Соединённых Штатов. Таковы выводы доклада неправительственной организации, объединяющей отставных офицеров, священников и спортсменов.
По их данным, почти каждого третьего добровольца, готового служить, отсеивают именно из-за килограммов. А в целом 71% американцев призывного возраста не годятся в армию по состоянию здоровья.
Антирекордсмен — город Вашингтон: медики отсеяли бы 78% столичных молодых людей. А больше всего годных — на Гавайях: целых 38%.
Докладчики констатируют, что в целом юноши и девушки всё меньше интересуются военной службой и всё меньше готовы записаться в ряды — вне зависимости от веса.
В будущем негативные тенденции лишь усилятся, уверены авторы доклада. По их мнению, способ укрепить национальную безопасность — здоровый образ жизни: правильно питаться и заниматься спортом необходимо с самого детства — чтобы в будущем пойти в армию.