Лишний вес — угроза нацбезопасности

Лишний вес — угроза не только для имиджа, но и национальной безопасности Соединённых Штатов. Таковы выводы доклада неправительственной организации, объединяющей отставных офицеров, священников и спортсменов.

По их данным, почти каждого третьего добровольца, готового служить, отсеивают именно из-за килограммов. А в целом 71% американцев призывного возраста не годятся в армию по состоянию здоровья.