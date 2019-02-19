Во Франции прошли акции протеста против антисемитизма

Тысячи людей приняли участия в акциях против антисемитизма во Франции. Демонстрации прошли в каждом втором департаменте Пятой республики. В Париже, по оценкам организаторов, на площадь Республики вышли 20 тысяч человек.

Демонстранты говорили об участившихся случаях проявления ненависти к евреям, требовали прекратить агрессию и в то же время с сомнением говорили о возможности улучшения атмосферы в обществе в обозримом будущем.

Поводом для массовых выступлений стали антисемитские высказывания участников движения «Жёлтых жилетов», в частности, инцидент с нападением на философа Алена Финкелькраута. До этого еврейские организации жаловались на рост агрессии, а также на участившиеся случаи вандализма.