Макрон посетил осквернённое антисемитами кладбище в Эльзасе

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил еврейское кладбище в Эльзасе, где накануне акций против антисемитизма были осквернены более 80 могил. В Елисейском дворце говорили, что глава государства не планировал принимать участие в демонстрациях, но после сообщений о вандализме Макрон немедленно направился в деревню Катценхайм.
На одной из осквернённых в Эльзасе могил вандалы оставили надпись «Чёрные волки» — это название вооружённой сепаратистской группировки, которая действовала в регионе в конце 1970-х — начале 1980-х. Макрон пообещал принять жёсткие меры против тех, кто оскверняет могилы. Глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что будет сделано всё возможное для поимки вандалов. Прокуратура Страсбурга сообщила о возбуждении уголовного дела.