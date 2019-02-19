Индонезия претендует на проведение ОИ-2032

Индонезия официально подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) от имени индонезийского президента Джоко Видодо направил посол страны в Швейцарии Мулиаман Хадад. Замахнуться на проведение Олимпиады Индонезия решила после удачной организации Азиатских игр в прошлом году.

Гатот Хендрарто, министерство образования и культуры Индонезии: "МОК стал свидетелем успеха Азиатских игр. Благодаря большому успеху Азиатских игр МОК принял нашу заявку к рассмотрению. Но это будет долгий процесс".

Если самая густонаселенная страна Юго-Восточной Азии получит возможность провести летние Олимпийские игры, она станет четвертой азиатской страной, сделавшей это, после Японии, Китая и Южной Кореи. Решение о месте проведения Олимпиады-2032 будет принято МОК к 2025 году. Ранее о намерении подать совместную заявку на проведение Игр-2032 сообщали Южная Корея и КНДР. Следующие Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио.