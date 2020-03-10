Король Нидерландов извинился перед Индонезией

Извинения за "чрезмерную жестокость", проявленную Нидерландами по отношению к индонезийскому народу в период его борьбы за независимость, принес во вторник голландский король Виллем-Александр. Королевская чета находится в Джакарте с государственным визитом.

По итогам встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо Виллем-Александр заявил: "Следуя заявлениям моего правительства, я хотел бы выразить сожаление и принести извинения за чрезмерное насилие, примененное нидерландской стороной в те годы. Говоря это, я осознаю, что боль и горе пострадавших продолжают ощущаться и сегодня"...

"Мир и стабильность могут быть достигнуты, если государства будут поддерживать связи, основанные на уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга", - заявил в ответ президент Индонезии.

Обозреватели вспомнили, что в 2013 году правительство Нидерландов принесло извинения за массовые убийства во время войны за независимость и пообещало выплатить компенсации вдовам убитых.

После окончания японской оккупации в 1945 году Индонезия объявила о независимости, с чем не согласилась ее колониальная метрополия - Нидерланды. Последовала война, которая завершилась в 1949 году признанием Амстердамом суверенитета Джакарты.