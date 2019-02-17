Гуайдо встречает гуманитарную помощь

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что бригады волонтеров встретят направленную в Венесуэлу гуманитарную помощь 23 февраля и доставят ее на территорию страны. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в Каракасе. Он в очередной раз обратился к военным с просьбой пропустить в страну эти грузы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо: "Это очередное послание Вооруженным силам Венесуэлы! У вас есть семь дней для того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена. Неделя для того, чтобы поступить правильно, а не просто оставаться на стороне конституции. Мы даем разрешение на въезд гуманитарной помощи".

Накануне стало известно, что как минимум три самолета из США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлились в приграничном колумбийском городе Кукута. По словам Гуайдо, власти попытаются помешать ее доставке, но, как он заверил, оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.