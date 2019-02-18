Гуайдо: "власти Венесуэлы оторваны от реальности"

Где бы он не появился, реакция публики почти всегда одна и та же. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо стал своего рода национальным героем. Но еще месяц назад почти никто в Венесуэле не смог бы назвать его имя.

23 января страна узнала, что у нее появился самопровозглашенный президент, цель которого – отстранение от власти действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Но получится ли у 35-летнего бывшего инженера, а ныне политика добиться этого?

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес обсудила с лидером оппозиции напряженное настоящее Венесуэлы и ее неопределенное будущее.

Гуайдо заявляет, что нарушения в Венесуэле происходят ежедневно, а власти не замечают этого, потому что не осведомлены о реальном положении дел в стране

"Для начала мы должны разобраться с сегодняшними трудностями. Люди умирают от голода. Народ живет в условиях гуманитарного кризиса.

Но хорошая новость заключается в том, что будущее у Венесуэлы есть, а также тот факт, что Мадуро все более изолирован", –заявил в интервью нашему каналу Гуайдо.

"Многие говорят, что власти Венесуэлы оторваны от реальности. Поэтому я спросила Николаса Мадуро, что в его стране можно купить на 2 000 боливаров. И он не смог или не захотел мне ответить. А вы знаете, что сегодня можно приобрести на 2 000 боливаров?", – спросила лидера оппозиции Анелиз Боржес.

"Вы можете на них купить кофе с молоком. Но в Венесуэле нельзя купить даже килограмм сыра... При условии, что вы его найдете... потому что иногда его просто нет в магазинах. Вы не можете на 2 000 боливаров купить антибиотики и даже обменять их на доллар", – ответил самопровозглашенный президент Венесуэлы.

Полное интервью с Хуаном Гуайдо смотрите в понедельник в программе "Глобальный диалог".