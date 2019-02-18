Евродепутатов выдворили из Венесуэлы

"Нас выгоняют из Венесуэлы. У нас отобрали паспорта. Нам не объяснили причин, не предоставили никаких официальных документов. Мы прибыли в Венесуэлу по официальному приглашению Национальной Ассамблеи - органа, который признан во всем мире и даже самим Николасом Мадуро. Это конституционный орган. Мы были приглашены конституционным органом, но нас не пустили. Мы должны были стать первой международной делегацией, с которой бы встретился врио президента Хуан Гуайдо. Но на самом деле, речь не о нас. Главная цель - не допустить встречи Гуайдо с кем бы то ни было из представителей других государств. Когда диктатор закрывает окна и двери в стране и выключает свет, он вот так переходит от слов к действиям. Мы за свободную Венесуэлу".