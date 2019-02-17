Праздник обнажённых мужчин

В японском городе Окаяма десять тысяч мужчин в набедренных повязках и специальных носках принимают участие в традиционном фестивале, который так и называется — «праздник голых мужчин».

Их задача — собраться у стен храма, поймать брошенную из окна священную палочку и умудриться вынести её из толпы. Таких палочек всего две. Поймавшему весь год должна будет благоволить удача.

Фестивалю около 500 лет. Раньше священники одаривали собравшихся бумажными талисманами, но потом было решено заменить из на дерево, у которого больше шансов пережить такой праздник.