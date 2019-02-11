Турнир Большого шлема по дзюдо в Париже: реванш Варлама Липартериани

Во второй день турнира Большого Шлема по дзюдо в Париже грузину Варламу Липартериани удалось одолеть сразу двух чемпионов мира: сначала корейца Чо Гухама, а потом японца Аарона Вольфа. Липартериани в третий раз поднялся на верхнюю ступень пьедестала турнира Большого шлема, проходящего во французской столице.

Варлам Липартериани - трёхкратный чемпион турнира Большого шлема по дзюдо в Париже Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Варлам Липартериани: "Здесь всегда хорошая атмосфера, потому что французы любят дзюдо и ещё это очень хороший стадион. В прошлом году я уступил в финале мирового первенства Чо, а в 2017 Вольфу, но сегодня я победил их обоих и очень счастлив."

Жан-Люк Руж, генеральный секретарь международной федерации дзюдо и президент федерации дзюдо Франции вручил награды призерам в категории до 78 кг. Золото досталось фрацуженке Мадлен Малонге, которая прекрасно выступила на домашнем турнире. В финале она одержала верх над немкой Луизой Мальцан. Болельщики разделили радость победы со своей героиней.

Мадлен Малонга Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Мадлен Малонга: "Это просто потрясающе! Я почувствовала себя рок-звездой, как будто я стою на сцене и зрители скандируют моё имя. Невероятно!"

Немец Доминик Рессел в финальном поединке в категории до 81 кг проигрывал израильтянину Саги Муки "вадза-ари", но сумел победить "иппоном".

Обладательница золота в категории до 70 кг японка Оно Йоко на подиуме расплакалась от счастья.

Чемпион мира 2015 года Гвак Донг Хан из Южной Кореи стал лучшим в категории до 90 кг. В финальном матче против Ислама Бозбаева из Казахстана он удостоился оценки "иппон". Золотую медаль Гван получил из рук вице-президента Международной федерации дзюдо Сергея Соловейчика.

Гвак Донг Хан и Ислам Бозбаев Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Кубинка Идалис Ортис, выступающая в категории свыше 78 кг добавила ещё одно золото в свою коллекцию.

Вторую золотую медаль сборной Южной Кореи принес Ким Сён Мин и его "чистая победа" в поединке против японца Харасавы Хисаёши.

Маленький фанат Ким Сён Мина

Самый зрелищный приём дня применил венгр Кристиан Тот в поединке за бронзовую награду в категории до 90 кг. Молниеносным движением он уложил на татами израильтянина Ли Кочмана.