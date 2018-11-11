Гран-при по дзюдо в Ташкенте: золото россиянина Сослана Бостанова

Героем заключительного дня Гран-при по дзюдо в Ташкенте стал россиянин Сослан Бостанов, завоевавший золотую медаль в категории свыше 100 кг. На отборочном этапе почти в каждой схватке он получил высшую оценку "иппон" за бросок учи-мата.

В финальном поединке Бостанов встретился с представителем команды Узбекистана Бекмуродом Олтибоевым. Россиянин повторил свой любимый бросок и получил за него оценку "вадза-ари". Олтибоев не сдался без боя и сумел сравнять счёт, но Бостанов провёл прекрасную контратаку, которая принесла ему победу в этом поединке и золотую медаль Гран-при.

Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Сослан Бостанов: “Очень приятные впечатления, пока не могу понять, очень рад выиграть. Это моя первая золотая медаль на Гран-при"

Героиня третьего дня соревнований Лориана Кука из Косово стала лучшей в категории до 78 кг.

Приём ко-учи-гаке принёс ей чистую победу в финальном поединке против Бернадетт Граф из Австрии. Это третья золотая медаль сборной Косово в Ташкенте.

Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Лориана Кука: “В прошлом году я всё ещё участвовала в соревнованиях среди юниоров в категории до 70 кг, в этом году многое изменилось, и я рада, что у меня пока всё складывается хорошо.”

По итогам турнира сборная Косово заняла первое место в общем зачёте благодаря прекрасному выступлению олимпийской чемпионки Майлинды Кельменди и её подруг по команде Дистрии Красники и Лорианы Куки.

Заключительный день Гран-при в Ташкенте был очень удачным для сборной Азербайджана.