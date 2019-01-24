Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве: первые победы в новом году

В первый день Гран-При по дзюдо в Тель-Авиве болельщики собрались, чтобы поддержать свою героиню Ширу Ришони. Израильская спорстменка получила первую золотую медаль, разыгранную в этом году.

В финальном поединке против украинки Марины Черняк победу Ришони принес блестяще выполненный приём осото. Последний раз израильтянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала Гран-При в 2013. Зрители пришли в восторг, Ришони также не могла сдержать радости. Золотую медаль ей вручил член Международного олимпийского комитета Алекс Гилади.

Медалистки категории до 48 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Шира Ришони: “Просто потрясающие болельщики, их поддержка очень нам помогла, наверное, в том числе благодаря ей мы так хорошо выступили. Исполнение гимна очень тронуло меня. Я очень горжусь тем, что выступаю за сборную Израиля. Это лучшее, что могло со мной случиться".

Героем первого дня соревнований по версии Евроньюс стал итальянец Мануэль Ломбардо. Он продемонстрировал владение разнообразными техниками дзюдо на пути к финалу, в котором его ждала встреча с украинцем Богданом Ядовым. В этом поединке чемпион мира среди юниоров показал, на что он способен и получил свой первый взрослый титул. Болельщики апплодировали его успеху.

Мануэль Ломбардо: "Самым сложным, конечно, был финал. Думаю, что я успел сделать удачный бросок в последний момент. Ядов - очень сильный соперник".

Мануэль Лобардо и Богдан Ядов Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Вторую награду высшей пробы сборной Израиля принесла Тимна Нельсон Леви. В финальном поединке она одержала верх над россиянкой Дарьей Межецкой на радость местным любителям дзюдо, которые пришли поддержать свою команду. Нельсон Леви получила золотую медаль из рук министра культуры и спорта Израиля Мири Регев.

Олимпийская чемпионка Майлинда Кельменди не оставила соперницам ни малейшего шанса на победу и без труда дошла до финала в категории до 52 кг.

В решающей схватке Кельменди вышла на татами против Гили Коэн, которую горячо поддерживали местные болельщики. Но косоварку было не остановить, она показала, что с её силой и мастерством придётся считаться.

Россиянка Дарья Межецкая не только заработала серебряную награду в категории до 57 кг, но и продемонстровала самый зрелищный приём дня. Невероятный бросок соде-цурикоми-гоши отправил в полёт венгерку Хедвиг Каракаш.

Дерья Межецкая и Хедвиг Каракаш Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Первый день соревнований в Тель-Авиве стал настоящим праздником для любителей дзюдо.