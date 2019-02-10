Турнир Большого шлема по дзюдо в Париже: триумф Агбеньену

В первый день турнира Большого Шлема по дзюдо в Париже всё внимание было приковано к француженке Кларисс Агбеньену.

В финальном матче трёхкратная чемпионка мира вышла на татами против олимпийской чемпионки словенки Тины Трстеняк. Победу в этом невероятном поединке Агбеньену принесла оценка "вадза-ари", которую она заработала в дополнительное время. Французские болельщики ликовали вместе со своей героиней.

Кларисс Агбеньену и Тина Трстеняк Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Агбеньену получила золотую медаль из рук министра спорта Франции Роксаны Марасиняну.

Среди мужчин особенно отличился японец Наохиса Такато, также трёхкратный чемпион мира. В финальной схватке он одолел чемпиона мира 2015 года Елдoса Сметова из Казахстана.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу вручил Такато золотую награду.

Наохиса Такато: "На этом турнире лучшие болельщики в мире, и атмосфера просто замечательная. Мне легко выступать на этих соревнованиях".

Превосходно выполненная подсечка принесла Кондо Ами победу в финальном поединке в категории до 48 кг и ещё одно золото сборной Японии. Дистрия Красники из Косово осталась лишь второй.

Кондо получила высшую награду из рук Франческо Риччи Битти, президента Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта.

Хашимото Соичи вернулся на верхнюю ступень пьедестала в категории до 73 кг, победив с иппоном в матче против монгола Ценд-Очира Цонгбаатара.

Финал в категории до 57 кг получился полностью канадским. Криста Дегучи одержала верх над подругой по команде Джессикой Климкайт в последние секунды поединка.

Криста Дегучи: "Она стала лучшей на турнире Большого Шлема в Осаке в 2018, поэтому я, конечно, переживала. Когда я узнала, что в финале встречусь с Джессикой, я поняла, что не могу проиграть в этом матче. Я очень рада, что смогла победить несмотря на давление".

Великолепный иппон Дениса Виеру из Молдовы не оставил грузину Ваше Маргвелашвили ни малейшего шанса на победу в финальной схватке в категории до 66 кг.

Первое золото мирового тура Международной федерации дзюдо Виеру вручила пятикратная олимпийская чемпионка Надя Команечи.

Самый зрелищный приём дня применил израильтянин Барух Шмайлов в матче за бронзовую награду в категории до 66 кг. Молниеносным броском Шмайлов уложил на татами чемпиона мира среди юниоров Мануэля Ломбардо и удостоился оценки "иппон".