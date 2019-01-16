Автор "Мак-Иисуса" шокирован протестами израильских арабов-христиан

"Новости о протестах меня расстроили и удивили, потому что "МcJesus" ("Мак-Иисус") выставлен в музее против моего желания", - сказал Яни Лейнонен Euronews.

Он говорит, после вступления в движение "Бойкот, изоляция и санкции" в сентябре попросил музей убрать работу из выставки. Движение требует усилить давление на Израиль за политику, проводимую в отношении палестинцев.

"Куратор ответила, что сожалеет о моем решении, но передаст его менеджменту. Я подумал, что работу убрали из выставки", - сказал он, добавив, что после новостей о протестах, он отправил куратору еще один запрос, но не получил ответа. Художественный музей Хайфы не прокомментировал получение запроса.

Скульптура "МсJesus", созданная в 2015 году, вызвала протест со стороны сотен израильских арабов-мусульман, потребовавших убрать ее из музея. Демонстранты кидали в полицейских камни, ранив несколько человек. Полиция использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.

Директор музея сообщил Associated Press, что смысл работы Лейнонена не в том, чтобы оскорбить чувства верующих, а в критике современного общества потребления.